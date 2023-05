Martim Fernandes: "Aguentámos e é isso que importa. Estamos na luta"

Declarações de Martim Fernandes, lateral português, após o Portugal-Escócia (2-1), da segunda jornada do Grupo C do Campeonato da Europa de futebol de sub-17.

Análise: "Desde início, sabíamos que nada estava perdido e, ao marcar dois golos logo de início, ficámos calmos no jogo. Só deixámos cair [o domínio] no fim, mas esses dois golos deixaram-nos mais calmos. No início, estivemos confortáveis, fizemos dois golos, mas a partir do meio da segunda parte deixámos o jogo cair um bocado para o lado deles. Foi um bocado complicado, mas aguentámos".

Desleixo? "Sentimos cansaço, desleixámo-nos um bocado porque estávamos a ganhar, a equipa pensava que já estava ganho e, na parte final, foi um bocado mais complicado. Mas, acabámos por ganhar, aguentámos e é isso que importa. Estamos na luta ainda".