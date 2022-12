Marrocos-Portugal: Rúben Neves é titular na Seleção Nacional

Portugal defronta Marrocos nos quartos de final do Mundial'2022, a partir das 15h00.

Em equipa que ganha (quase) não se mexe. Fernando Santos opera apenas uma alteração no onze inicial - comparativamente ao jogo com a Suíça (6-1) - para defrontar Marrocos, a partir das 15h00, em jogo dos quartos de final do Mundial. Rúben Neves surge, assim, no lugar de William Carvalho no meio-campo.

O jogador do Wolverhampton, que tinha sido titular nos três jogos da fase de grupos, mas que falhou o duelo com a Suíça, nos "oitavos", vai render no meio-campo luso William Carvalho, que foi relegado por Fernando Santos para o banco de suplentes.

Confira os onzes iniciais:

Onze de Portugal: Diogo Costa; Diogo Dalot, Pepe, Rúben Dias e Raphael Guerreiro; Rúben Neves e Otávio; Bruno Fernandes, Bernardo Silva e João Félix; Gonçalo Ramos

Onze de Marrocos: Bono; Hakimi, El Yamiq, Saiss, Attiat-Allah; Amrabat, Ounahi, Amallah; Ziyech, En Nesyri, Boufal