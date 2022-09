Declarações de Fernando Santos, no final do encontro com a Chéquia (0-4)

Opção por Mário Rui: "Mário tem feito sempre parte das listas. A maioria das pessoas não acompanha os campeonatos, não têm a obrigação. A minha equipa técnica tem. Mário Rui é titular da equipa que lidera o campeonato italiano. Está a fazer um campeonato muito bom."

Abordagem do adversário: "As duas seleções jogam sempre para ganhar. Não acredito que a Espanha mudasse a forma de jogar, Portugal também não vai mudar."