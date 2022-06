Marcelo: "Voltar a organizar a final-four da Liga das Nações? Vamos ver"

Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República, assistiu nos Jardins do Palácio à goleada de Portugal sobre a Suíça, 4-0, na Liga das Nações. No final, falou aos jornalistas.

Primeira reação: "Foi um grande grande jogo da Seleção."

Perspetivas para o Mundial: "Antes do Mundial vamos ver com a Chéquia, no dia 9. Infelizmente estarei em Braga, numa receção com embaixadores, na véspera do Dia de Portugal, mas se ganharmos, ficamos numa posição muito, muito forte para irmos à poule final. Isso dá uma força para a fase final do Catar. Bem sei que o Catar é só no fim do ano, mas, sendo o fim de uma época, os jogadores estão em grande forma, a jogarem bem em conjunto e, sobretudo, percebe-se que a equipa está a fazer bem a transição. Termos jogadores, muitos deles a jogar nos melhores clubes do Mundo, dá-lhes uma forma espetacular."

Era bom para o país voltar a organizar a final-four da Liga das Nações? "Vamos ver. Claro que tudo isso é importante. Há aí várias ideias de termos entre nós iniciativas desportivas mundiais e europeias, isso é prestigiante para o país e economicamente relevante. Cada uma dessas iniciativas significa receitas que entram num turismo muito específico, num período curto, mas um período intenso."