Marcelo "um bocadinho desapontado", salienta que agora "não é dramático"

Declarações de Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República, após a derrota de Portugal com a Coreia do Sul (2-1), na terceira jornada do Grupo H do Mundial do Catar

Sensações: "Temos que saber conviver com a derrota. Da próxima vez vamos ganhar. Tinha previsto um 2-1, mas para Portugal. A Coreia fez pelos dois, mais do que nós fizemos e por isso mereceu. Estou um bocadinho desapontado, mas a vida é feita de pequenos desapontamentos. Antes este que não é numa situação dramática do que mais tarde."

Paulo Bento como adversário: "A responsabilidade deve-se ao facto de Paulo Bento ser um português muito competente, os sul-coreanos conseguiram secar a equipa portuguesa na segunda parte e também por não termos sido felizes. Há jogos assim. Estaremos aqui daqui a quatro dias para a vitória; aí temos de ganhar, hoje podíamos perder."

Evolução do jogo: "Eu gosto muito do Paulo Bento, mas preferia ter ganho. Tenho que reconhecer que ele liderou bem a equipa e que a Coreia do Sul, pelo menos na segunda parte, jogou melhor do que Portugal."