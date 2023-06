Marcelo Rebelo de Sousa jantou com a seleção portuguesa

Portugal prepara os dois próximos encontros de apuramento para o Europeu.

Marcelo Rebelo de Sousa jantou na noite desta terça-feira com a Seleção Nacional, na Cidade do Futebol. O Presidente da República "conviveu com os jogadores e ficou a conhecer melhor o selecionador Roberto Martínez e a sua equipa técnica", segundo informou a FPF no site oficial.

A Seleção, recorde-se, começou a preparar o duelo de sábado (19h45) com a Bósnia-Herzegovina, de apuramento para o Euro'2024, num treino em que Roberto Martínez contou com os 26 convocados. Ruma à Islândia para defrontar a seleção local três dias depois, no Estádio Laugardalsvöllur, em Reiquiavique, à mesma hora.