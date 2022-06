Marcelo Rebelo de Sousa e a vitória: "No dia 9 é um grande começo do dia de Portugal"

Declarações de Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República, após o Portugal-Chéquia (2-0), partida relativa à terceira jornada da Liga das Nações

Vitória: ​​​​​"A primeira parte, que eu não vi, parece que foi muito boa. A segunda foi aguentar o resultado. E o resultado foi muito bom. É muito bom, precisávamos de ganhar e ganhámos. E ganhámos claramente, 2-0. Isso é muito importante porque nos põe numa posição muito forte no grupo. Isso é bom, mas agora temos é de, no próximo jogo, com a Suíça, aguentar a primeira posição, pois só passa um [às meias-finais]. Mas foi bom. É um bom começo do dia de Portugal. No dia 9 é um grande começo do dia de Portugal".