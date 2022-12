Marcelo Rebelo de Sousa agradece a Fernando Santos "pela forma como serviu Portugal"

Fernando Santos agradece o trabalho de Fernando Santos à frente da Seleção Nacional.

Marcelo Rebelo de Sousa, presidente da República, falou aos jornalistas na tarde desta quinta-feira e agradeceu a Fernando Santos pelo trabalho que desenvolveu na Seleção portuguesa.

"Quero agradecer a Fernando Santos pelos muitos anos de serviço a Portugal, pela forma como serviu Portugal e como conduziu e projetou Portugal na Europa, com magníficas classificações. O ponto de referência é a vitória no Europeu. Muitos portugueses vibraram com Portugal e com a Seleção, que tem uma quota parte do selecionador. Um abraço para ele", afirmou, à margem de um evento na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa.

A saída de Fernando Santos está para breve, mas não foi ainda oficializada pela Federação Portuguesa de Futebol.