Marcelo lamenta a derrota e atira: "Há dias não na nossa vida"

Declarações do Presidente da República, no final do encontro com Marrocos (1-0)

Reação à eliminação: "Há dias não na nossa vida. Em termos de eficácia, Marrocos aproveitou, nós não. Guarda-redes teve mérito, tivemos azar. Tenho de acrescentar uma palavra de gratidão à equipa, que chegou aos quartos-de-final. Um abraço ao Fernando Santos, aos menos jovens que têm menos hipóteses de jogar outro Mundial, como o Ronaldo. Não esquecemos o que fizeram ao longo destes anos. Não deu e não ia dar. Quando não sai bem, não sai bem".

À espera de críticas? "É natural. Dir-se-á que a estratégia não foi boa. Há críticas justas e outras não justas. Queria agradecer. Marrocos mostrou que é uma grande equipa."

Segunda parte melhor? "Segunda parte foi melhor, mas não deu. A bola hoje não entrava. Quando é assim, temos de dar os parabéns ao vencedor. Também estava ao nosso alcance, como estava da Espanha e do Brasil."