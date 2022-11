Marcelo e a ida ao Catar: "Fiz o que a esmagadora maioria dos portugueses queria que eu fizesse"

Declarações do Presidente da República à RTP 3, pouco antes da estreia da Seleção Mundial no Catar.

Como está a Seleção? "Falei com o presidente Fernando Gomes, várias vezes, antes mesmo de chegar cá, logo que aterrei no Catar. Tentei falar com Fernando Santos, mas estava desligado. cheguei muito em cima devido ao seminário que tive. Sei que está em grande forma e os jogadores também. Foram-me contando por terceiras vias que a disposição é ótima, muito boa. Confirmei com o presidente Fernando Gomes. Tudo a trabalhar para a vitória. Temos de dizer que começou bem com o outro jogo, o empate é favorável. Vamos ver se continua bem para este jogo."

Onde pode chegar Portugal? "Temos de fazer tudo para chegar a final, para isso temos de ganhar hoje. Cada jogo é uma final, vamos ganhar esta final."

Vinda de certa polémica ao Catar? "[Estou na] onda do futebol. Estou concentrado na Seleção, a Seleção vai ganhar, tem de ganhar, e depois temos tempo para falar de outras coisas."

Não se arrepende de ir ao Catar? "Não, pelo contrário. O que seria se eu não estar cá? O que a Seleção diria e, sobretudo, o que é que os portugueses diriam? Eu fiz o que a esmagadora maioria dos portugueses queria que eu fizesse."