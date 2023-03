Maratonista Bruno Fernandes ao leme da nova era na Seleção Nacional

Nos clubes das 10 principais ligas não há jogador com mais minutos nas pernas do que o médio, que será um dos "líderes" de Roberto Martínez.

O jogo de quinta-feira (19h45) contra Liechtenstein será um duplo tiro de partida para Portugal.

A Seleção Nacional vai iniciar a corrida por uma vaga no Euro"2024 naquele que será o primeiro capítulo de uma nova era, com Roberto Martínez ao volante do "bólide" luso.