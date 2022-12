Mar de fotógrafos à espera de Ronaldo junto ao banco de suplentes

Uma imagem forte e rara levou quase todos os fotógrafos presentes no Estádio Lusail para junto do banco de suplentes de Portugal

Ronaldo está hoje fora dos titulares de Portugal, para o encontro com a Suíça, dos oitavos do Mundial'2022, num onze que conta com mais sete alterações, face ao jogo com a Coreia do Sul.

O selecionador, Fernando Santos, confessou, na segunda-feira, que não gostou "mesmo nada" da atitude do avançado, no momento de ser substituído na derrota com os sul-coreanos (2-1), na derradeira ronda da fase de grupos.

Contudo, não chegou a revelar se Ronaldo iria entrar de início, confirmando-se, agora, que o capitão não continua a merecer a mesma confiança do técnico para constar entre as primeiras opções.

O estatuto de que beneficia nas escolhas de Fernando Santos parece estar verdadeiramente ameaçado, já que, nos 80 jogos em que utilizou Ronaldo, só em outros três deles não o lançou de início: dois com Andorra, um oficial em 2017 e um particular em 2020, e, mais recentemente, com a Espanha, na Liga das Nações, em Sevilha.