UM A UM >> Análise ao desempenho individual dos jogadores da Seleção Nacional no Portugal-Uruguai (2-0), da segunda jornada do grupo H do Mundial'2022

Diogo Costa 7

Decisivo depois do susto frente ao Gana. Na primeira chamada à ação, fez grande mancha a Bentancur (33"), voltando a negar o golo aos 78", com uma enorme palmada, já depois de ver a bola ir ao poste (75").