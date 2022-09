Mantém-se o núcleo duro: o onze provável de Portugal frente à Espanha

Santos deve mexer apenas nas laterais em relação à equipa do jogou contra a Chéquia.

As entradas de João Cancelo e Nuno Mendes para os lugares de Diogo Dalot e Mário Rui, respetivamente, devem ser as únicas alterações que Fernando Santos irá fazer em relação à equipa que jogou de início contra a Chéquia.

A Seleção Nacional fez uma grande exibição, destacada pelo Selecionador na conferência de Imprensa após o jogo, e por isso é crível que mantenha os restantes jogadores na equipa. Até mesmo Cristiano Ronaldo, que chocou violentamente com Vaclik (guarda-redes da Chéquia), nos primeiros minutos do desafio, sagrando abundantemente, manteve-se em jogo durante os 90" e cumpriu o plano de trabalho definido pela equipa técnica para esta semana.

Assim sendo, o capitão deverá estar mesmo presente de início na partida de Braga, esta noite, às 19h45. No miolo também não se devem verificar muitas alterações, com Rúben Neves a surgir ligeiramente mais recuado do que William Carvalho e Bruno Fernandes. Nos corredores, Rafael Leão e Bernardo Silva estão aptos para o apoio ao capitão português. Deverá manter-se, portanto, o núcleo duro, mesmo com pouco tempo de recuperação em relação ao último jogo.

Onze provável de Portugal: Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Danilo e Nuno Mendes; Bruno Fernandes, Rúben Neves e William Carvalho; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo e Rafael Leão.