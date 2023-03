Maniche recorda Scolari para falar de Roberto Martínez: "Vinha sem vícios..."

Antigo internacional português falou sobre os dois primeiros jogos de Roberto Martínez ao comando da Seleção Nacional

Maniche, antigo internacional português, abordou o início dos trabalhos de Roberto Martínez à frente da seleção portuguesa, que culminou em duas goleadas, a Liechtenstein (4-0) e Luxemburgo (6-0), nos dois primeiros jogos, recordando Scolari.

"Roberto Martínez sabe o que quer e mostra-se imune às pressões externas. Recordo um pouco da minha experiência com o mister Scolari. Era um treinador que vinha sem vícios, sabia exatamente aquilo que queria, aquilo que era importante para levar a seleção a vitórias e não ouvindo pessoas que pudessem influenciar no seu trabalho", começou por dizer ao programa "Bola Branca", da Rádio Renascença.

"Com um treinador estrangeiro, a prioridade é aproximar os portugueses da seleção. Foi assim com o míster Scolari, e Martínez também o têm conseguido, até pela forma como tem comunicado. Nota-se que há um ambiente de remar para o mesmo fim, que é trazer de volta uma seleção não só apenas capaz de ganhar, mas também de jogar bem", continuou.

"Temos que ser sinceros na análise porque Portugal defrontou duas seleções das mais fracas do mundo. O que é de salientar foi a atitude, compromisso e a disponibilidade de todos os jogadores que estiveram nos dois encontros", disse ainda, falando depois do sistema implementado pelo selecionador.

"Jogar com três centrais não significa que se defende muito, como ter muitos avançados não significa que marcamos muitos golos. As dinâmicas dos jogadores é que fazem a diferença. Com esta tática, os jogadores estão mais próximos uns dos outros, porque gostam de ter bola no pé, sentem-se confortáveis porque nós somos tecnicamente somos dos mais evoluídos do mundo. São jogadores que jogam nos melhores clubes do mundo e sabem que para fazer golo têm que ter bola. Os jogadores têm de estar confortáveis para atingir um nível muito alto", concluiu.