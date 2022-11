Maniche recorda 2006: "O melhor do jogador do Mundial? Modéstia à parte, fui eu"

Maniche, antigo médio, agora comentador, lembra "a batalha campal de Nuremberga" e traça o perfil de Luiz Felipe Scolari.

Memórias do Mundial'2006: "Foi um Mundial especial. Durante essa preparação tive uma lesão, que me incapacitou de dar o meu contributo ao longo da temporada em que fui para o Chelsea emprestado pelo Dínamo de Moscovo. Tive um fisioterapeuta em minha casa para recuperar o mais rapidamente possível para ficar pronto para o Mundial de 2006. Não comecei a titular para dar mais alguns dias para ficar a cem por cento. Depois do jogo com Angola, no qual ganhámos 1-0, fui titular até ao último jogo."

O jogo em Munique: "Grandes memórias que guardo, jogámos a meia-final com a França [0-1, em Munique], que nos impediu de estar na final, mas dignificámos o nosso país com grandes exibições e grandes resultados. Em Nuremberga [oitavos-de-final, 1-0, à Holanda, a 25 de junho de 2006], foi uma batalha campal com 17 amarelos e quatro vermelhos, mas por caso fui eu que fiz o golo. Disputámos um Mundial com a ideia, a filosofia e a dinâmica do míster Scolari porque a maior parte dos jogadores de 2006 participaram no Euro"2004 e, por isso, havia cumplicidade nesse campeonato. O melhor jogador de Portugal nesse Mundial? Modéstia à parte fui eu! Não foi por acaso que fiquei no melhor onze da FIFA, da mesma forma que já o tinha conseguido no Europeu de 2004. Mas era indiferente para mim porque era muito discreto e não gostava muito de ser falado, mas se fosse hoje tinha muito mais valor."

Scolari valoriza muito a componete emocional: "Scolari é um treinador especial, que valoriza muito a componente emocional, comparo-o muito com o Mourinho nessa perspetiva, apesar de Mourinho ser muito mais direto e frontal e utilizar as palavras mais duras quando quer dizer alguma coisa para o jogador entender na perfeição. Scolari era mais discreto, mas usava e abusava da componente emocional. Um exemplo: nós jantávamos, íamos tomar um café depois da refeição e quanto chegávamos ao quarto tínhamos uma poesia de um escritor incrível debaixo da porta para lermos e aprofundar. Quando um jogador está num quarto sozinho começa a pensar que um Mundial é muito importante, está a representar uma nação, e o Scolari fazia esse exercício de interiorizarmos o que todos os portugueses queriam e ele em especial."



A EQUIPA DE 2006

TREINADOR: Luiz Felipe Scolari

Guarda-redes: Ricardo, Quim, Paulo Santos

Defesas: Miguel, Paulo Ferreira, Fernando Meira, Ricardo Carvalho, Ricardo Costa, Caneira, Nuno Valente

Médios: Costinha, Petit, Maniche, Tiago, Deco, Hugo Viana

Avançados: Figo, Cristiano Ronaldo, Simão, Boa-Morte, Pauleta, Nuno Gomes, Hélder Postiga