Mancini quer evitar Portugal no play-off: "De resto, podemos enfrentar todos os outros"

A Itália falhou o apuramento direto para o Mundial'2022 ao ficar atrás da Suíça no grupo C.

Assim como acontece com Portugal, a Itália precisará de disputar o play-off de acesso ao Mundial'2022. Segunda classificada no grupo C, com 16 pontos (dois a menos que a Suíça), a seleção italiana, quatro vezes campeã do mundo e atual campeã da Europa, quer evitar Portugal, possível adversário na fase final do play-off

"Penso que se chegarmos a março sem jogadores lesionados podemos defrontar qualquer adversário, mas se tivesse de evitar algum, diria Portugal. Seria difícil para as duas seleções", afirmou Roberto Mancini, selecionador da Itália, esta terça-feira, em Roma. "De resto, podemos enfrentar todos os outros", destacou.

Apesar de ter falhado o apuramento direto, Mancini afirmou que confia nos seus jogadores. "Esta equipa é muito boa e não foi por sorte que vencemos o Europeu. Não fomos muito defensivos durante a competição. Nós merecemos vencer o troféu", disse.

O sorteio do play-off realiza-se a 26 de novembro. Os jogos vão ser disputados em março do próximo ano.