Mais uma mudança na Seleção Nacional

José Sá chamado por Fernando Santos

Anthony Lopes foi dispensado da Seleção Nacional e para o seu lugar foi convocado José Sá. Segundo a FPF, o guarda-redes do Lyon está lesionado, tendo sido "dado como inapto pela Unidade de Saúde e Performance da FPF".

Para o lugar de Anthony Lopes foi convocado José Sá, guardião do Wolverhampton.

Trata-se da terceira alteração na convocatória inicial de Fernando Santos, juntando-se à troca de Rúben Neves por Vitinha, por lesão do médio dos Wolves; e a de Pepe por Tiago Djaló, com o teste positivo à covid-19 a afastar o central do FC Porto do jogo de quinta-feira, com a Turquia.

Em caso de sucesso diante da seleção turca, Pepe regressará ao trabalho às ordens de Fernando Santos com vista a final do play-off de acesso ao Mundial'2022.