Mais uma má notícia para Fernando Santos: Rúben Dias está lesionado

Confirmou Pep Guardiola esta sexta-feira, na antevisão ao jogo com o Machester United.

Rúben Dias tem pela frente uma paragem entre quatro a seis semanas, devido a uma lesão muscular. Pep Guardiola, treinador do Manchester City, confirmou esta sexta-feira a ausência do central, na antevisão ao dérbi com o United. A confirmar-se o tempo de paragem, o defesa falha o play-off de apuramento para o Mundial.

"Acontece. Noutras temporadas, os nossos melhores jogadores ficaram de fora durante meses. Adorava tê-lo connosco, mas ele não está cá. Não vou chorar. É o que é", disse o técnico catalão.

Mais uma má notícia para Fernando Santos, que também não pode contar com Nélson Semedo, igualmente lesionado, para o play-off com a Turquia, no próximo dia 24. Caso Portugal passe, ira medir forças com Itália, campeã europeia em título, ou Macedónia do Norte, dia 29.