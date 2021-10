Mais três jogaram e Fernando Santos já estreou 56 na Seleção

Fernando Santos já com o pensamento no jogo da Alemanha

Diogo Costa, Matheus Nunes e Rafael Leão cumpriram a primeira internacionalização

O guarda-redes Diogo Costa e o médio Matheus Nunes, que começaram de início, e o avançado Rafael Leão, suplente utilizado, aumentaram hoje para 56 o número de estreantes na seleção portuguesa de futebol na era Fernando Santos.

Face ao Catar (3-0), num particular realizado no Algarve, Diogo Costa e Matheus Nunes foram titulares, com o guarda-redes do FC Porto a cumprir os 90 minutos e o médio do Sporting a ser também titular e a sair aos 71 minutos.

Por seu lado, Rafael Leão, avançado do AC Milan, foi lançado ao intervalo, para o lugar do capitão Cristiano Ronaldo, tendo atirado duas bolas ao ferro e assistido André Silva para o terceiro tento de Portugal.

Em 2021, Fernando Santos já tinha estreado seis jogadores, sendo que, a exemplo de Matheus Nunes, o anterior também tinha sido um médio luso-brasileiro Otávio (FC Porto), igualmente face ao Catar (3-1), face ao qual até marcou, a 4 de setembro.

O estreante número 52 tinha sido o lateral Diogo Dalot, que cumpriu o primeiro jogo em plena fase final do Euro´2020, no jogo de 23 de junho com a França (2-2), da terceira jornada do Grupo F do Euro´2020, em Budapeste, onde entrou aos 79 minutos.