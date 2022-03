Macedónia é o adversário de Portugal na final do play off de acesso ao Mundial'2022

Triunfo sobre Itália por 1-0.

A Macedónia do Norte triunfou esta quinta-feira sobre Itália, 1-0, e garantiu um lugar na final do play off de acesso ao Mundial'2022, onde irá defrontar Portugal, que venceu a Turquia por 3-1.

Num jogo em que a seleção italiana fez 32 remates, a Macedónia, que fez quatro, venceu com um golo de Trajkovski, já nos minutos de compensação, aos 32'.