Macedónia do Norte: as figuras da equipa e dois resultados que causaram espanto

Discute com Portugal uma vaga na fase final do Mundial do Catar.

A Macedónia do Norte é 67.ª do ranking FIFA, atrás de Albânia, Panamá ou Jamaica, mas chega ao Dragão, para discutir com Portugal o acesso ao Mundial'2022 de futebol, após uma vitória em Itália, e outra na Alemanha.

Um pontapé do meio da rua de Aleksandar Trajkovski, aos 90+2 minutos, eliminou quinta-feira os italianos, em plena cidade de Palermo (0-1), e fez dos macedónios os surpreendentes adversários de Portugal na final do caminho C do play-off europeu.

A formação macedónia chega ao confronto com o conjunto luso com esta histórica vitória no currículo e uma outra muito significativa, a que conseguiu na casa da Alemanha, por 2-1, no Grupo J da fase de qualificação, que fechou no segundo posto.

Independente desde 1991, ano em que se separou da Jugoslávia, a Macedónia do Norte só esteve presente na fase final de uma grande competição, precisamente a última, o Euro'2020, disputado em 2021, no qual somou três derrotas, em três jogos.

Os macedónios perderam com Áustria (1-3), Ucrânia (1-2) e, a acabar, com os Países Baixos (0-3), no dia da despedida da sua grande referência, o craque Goran Pandev, autor do golo do apuramento, na final do play-off do caminho D com a Geórgia.

Se chegou ao Euro'2020 após um terceiro lugar no Grupo F, atrás de Polónia e Áustria, para depois beneficiar da vitória no Grupo 4 da Liga D da Liga das Nações 2018/19, a Macedónia do Norte atinge agora o play-offs como segunda do Grupo J, atrás da Alemanha.

Os comandados de Blagoja Milevski somaram cinco vitórias, três empates e duas derrotas, merecendo enorme destaque o sensacional triunfo por 2-1 na Alemanha, ainda com um golo de Pandev e outro, o da vitória, de Elif Elmas, jogador do Nápoles, aos 85 minutos.

Os germânicos vingar-se-iam em Skopje, onde golearam por 4-0, mas o triunfo em Duisburgo acabou por revelar-se decisivo no apuramento, já que os macedónios acabaram com apenas mais um ponto do que a Roménia, que na penúltima ronda empatou a zero na receção à Islândia, face à qual a Macedónia do Norte selou, depois, a qualificação para o play-off (3-1).

A formação da ex-Jugoslávia apresenta-se, assim, no Dragão com um currículo impressionante na qualificação, sendo que os transalpinos jamais tinham perdido em casa num jogo de qualificação para Mundiais.

Face ao adeus de Pandev, que conta atualmente 38 anos e atua nos italianos do Parma, da Serie B, Elmas é agora a principal referência dos macedónios, juntamente com o médio criativo Enis Bardhi, jogador do Levante.

O capitão de equipa é o lateral direito Stefan Ristovski, jogador de 30 anos que alinhou no Sporting de 2017/18 a 2019/20, cumprindo mais de 60 jogos pelos "leões", e pertence agora aos quadros dos croatas do Dinamo Zageb.

Face a Portugal, os macedónios nunca jogaram oficialmente, cumprindo apenas dois particulares, nos quais não marcaram, perdendo por um 1-0 em Lausana, na Suíça, em 2003, e empatando a zero em Leiria, em 2012.

O encontro entre Portugal e a Macedónia do Norte, da final do caminho C do play-off europeus de acesso ao Mundial'2022, realiza-se na terça-feira, pelas 19:45, no Estádio do Dragão, no Porto.