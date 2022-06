Luis Enrique: "Defrontar Cristiano Ronaldo? Como Messi, limito-me a desfrutar"

Declarações do selecionador espanhol, antes do confronto da Liga das Nações, marcado para esta quinta-feira

Cristiano Ronaldo: "Com jogadores que estão neste nível há tanto tempo como o Leo e o Cristiano, eu limito-me a desfrutar."

Mundial em novembro: "Podia ser diferente, os Campeonatos do Mundo que joguei estiveram foram sempre no final da época, chegávamos fisicamente pior... talvez neste o nível físico possa ser mais alto, mas o que é certo é que envolverá coisas diferentes, como a preparação. Penso que todos desejaríamos ter os jogadores mais tempo antes do Campeonato do Mundo, mas é o mesmo para todos."

Datas FIFA: "Não me vou envolver em controvérsias. É evidente que temos de reforçar e cuidar do jogador, aqui eu concentro-me em controlar o que beneficia o jogador no dia-a-dia. Compreendo que há polémica, respeito-as, mas não me vou meter em guerras."