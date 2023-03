Luc Holtz: "Contra equipas de alto nível como Portugal, jogar no pé é mortal"

Redação com Lusa

Declarações de Luc Holtz, selecionador do Luxemburgo, depois da derrota por 6-0 com Portugal.

Erros: "Temos que corrigir muitas coisas para os próximos jogos, os erros de agora não podem acontecer outra vez. É lógico que, por um lado, ter um ponto [empate 1-1 na Eslováquia] era o mínimo, mas o nível que jogámos hoje tem de servir para aprender no futuro. Temos de analisar os erros cometidos."

Apostar nas transições e na profundidade: "Temos um estilo de jogadores que estão acostumados a ter a bola no pé, mas nós queremos é ter a bola nas alas e nas costas dos defesas para tentar fazer a diferença. Conseguimos isso uma ou duas vezes. Quero a equipa com velocidade nas alas, para jogar na profundidade. Contra equipas de alto nível como Portugal, jogar no pé é mortal".