Lloris falou com Mourinho do Portugal-França: "Como português acompanha a seleção"

Lloris, guarda-redes da França e do Tottenham

Lloris é o guarda-redes da França e do Tottenham. Fez esta sexta-feira a antevisão do jogo com Portugal, este sábado, válido para a Liga das Nações

Falou com Mourinho sobre o jogo: "Tenha essa sorte de ser treinado por José Mourinho. Não preciso apresentá-lo, faz parte dos maiores treinadores dos últimos 20 anos, ganhou muitos troféus, faz parte da cultura que queremos, criar algo e realizar esses objetivos. Não falámos mais que o normal do jogo de amanhã. Enquanto português acompanha a Seleção e os grandes talentos."

História comum com Anthony Lopes: "Sim, tenho muita admiração pelo guarda-redes e pelo homem. Vi-o aparecer como profissional e alcançar nível para ser dos melhores da liga francesa. Tem tido bons desempenhos na Champions, contribuiu para grandes resultados do Lyon. Portugal conta com ele e o Rui Patrício, dois bons guarda-redes. Mantemo-nos em contacto, tentamos falar uma ou duas vezes por ano, mas obviamente acompanho o seu desempenho."

Passar mensagem para o Europeu: "Independentemente do resultado de amanhã, o Europeu é diferente.. É interessante confrontar grandes seleções ainda mais com jogos como o de amanhã. Portugal é o detentor do título da liga das nações, há novos jogadores, novas caras, talentos e fazem parte dos favoritos. Têm tudo para alcançar esse troféu."