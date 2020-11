Lloris entre Ronaldo e a nova geração de Portugal: "Novos talentos a rebentar por todo o lado"

Lloris, capitão e guarda-redes da França, falou aos jornalistas na antevisão do jogo de sábado com Portugal, a contar para a Liga das Naçõs

Portugal além de Ronaldo: "Temos grande respeito por esta grande nação do futebol, há uma geração com grande talento que dá muita energia, tem muita ambição. É uma seleção forte, experiente, com energia e novos talentos a rebentar por todo o lado. Vai ser um grande jogo com grandes jogadores dos dois lados . É o género de jogo que queremos jogar."

Ronaldo motivado à procura de marca especial: "A resposta vai ser sempre coletiva. Quando defrontamos jogador como Ronaldo temos de estar ao nosso melhor nível. É um exemplo por longevidade, estatística, resultados alcançados... É dos maiores. Mas Portugal não é só Ronaldo, é um coletivo pelo qual temos grande respeito. Temos de estar no nosso melhor nível."

Derrota com a Finlândia: "Muita deceção, a equipa ficou afetada, o positivo é que temos agora um jogo muito importante. Já fizemos a análise do jogo... É sempre importante questionar-nos no plano individual e coletivo, ver as responsabilidades que temos. É óbvio que perder com a Finlândia é uma deceção, mas temos de responder, estar bem amanhã"