Liga das Nações: jogo em Espanha pede mais músculo no meio-campo

Moutinho, Bruno e Bernardo formaram o trio nos últimos dois jogos e no painel de técnicos ouvido por O JOGO há quem veja necessidade de substituir o primeiro por um "6".

Portugal arranca na quinta-feira a participação na Liga das Nações 2022/23, jogando em Sevilha com a Espanha para a primeira jornada do Grupo A2. Uma partida onde será possível perceber se a fórmula do meio-campo utilizada no play-off do Mundial, com a Turquia e a Macedónia, veio para ficar e com os mesmos protagonistas.

Nesses dois desafios, recorde-se, o técnico colocou João Moutinho como médio mais defensivo, jogando, em relação ao jogador dos Wolves, Bruno Fernandes e Bernardo Silva numa linha mais adiantada. Este último, refira-se, numa posição semelhante à que vem ocupando no Manchester City .