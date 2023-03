Liechtenstein troca um jogador antes do jogo contra Portugal

Salanovic substituído por Kardesoglu no Liechtenstein

A seleção do Liechtenstein não vai contar com o extremo Salanovic para os dois primeiros jogos de apuramento do Euro"2024, frente a Portugal (dia 23 de março) e Islândia (dia 26).

O jogador de 27 anos, do Talavera, lesionou-se e o selecionador Rene Pauritsch chamou Kardesoglu, avançado do FC Hochst, para o seu lugar.

Este último conta dez internacionalizações, enquanto Salanovic soma 50.