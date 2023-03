Liechtenstein quer camisola de Ronaldo: "Vamos ver quem ganha a corrida"

Justin Ospelt antecipou uma corrida de equipa pela camisola de CR7 após o jogo com Portugal, na quinta-feira.

Justin Ospelt, guarda-redes do Liechtenstein, revelou que haverá uma competição na equipa pela camisola de Cristiano Ronaldo após o jogo com Portugal na quinta-feira, no Estádio de Alvalade, relativo à primeira jornada da qualificação para o Euro'2024.

"Enquanto guarda-redes, os meus ídolos eram mais Buffon ou Neuer, mas para a minha geração, claro, Ronaldo e Messi são os melhores de todos os tempos. Conhecer Ronaldo vai trazer-me definitivamente uma sensação de choque. Camisola? Será provavelmente uma competição de equipa. Toda a gente vai estar na fila. Eu estou curioso para ver quem ganha a corrida no final", afirmou, em declarações à revista Kicker.

Ospelt, de 23 anos, aproveitou também para contar alguns comentários que ouviu no Dornbirn, equipa que representa na segunda divisão austríaca, após ter sido convocado para os jogos contra Portugal e Islândia: "Traz-nos a camisola de Ronaldo!"; "Tem cuidado para não chegares aos dois dígitos".