Liechtenstein espera Portugal ao ataque: "Martínez tentará um jogo muito ofensivo"

Peter Jehle, antigo guarda-redes do Boavista e atual secretário-geral da Federação do Liechtenstein, anteviu a partida, que marcará a estreia do novo selecionador de Portugal

Roberto Martínez vai estrear-se como selecionador nacional de Portugal nesta quinta-feira, diante do Liechtenstein. Peter Jehle, antigo guarda-redes do Boavista e atual secretário-geral da federação do próximo adversário da seleção lusa, espera jogo atacante.

"Acredito que o Roberto Martínez tentará um jogo muito ofensivo, por ser o primeiro jogo, em casa, depois do Campeonato do Mundo. Estamos à espera de um Portugal muito atacante, que vai tentar provar que é a equipa mais forte do grupo. Será uma tarefa muito difícil para nós, em Lisboa", referiu, em declarações à Bola Branca.

O atual dirigente espera muitas dificuldades, em Alvalade. Tudo o que seja conquistar pontos seria extraordinário, segundo Jehle.

"Vai ser muito difícil conquistar sequer um ponto, mas vamos tentar, vemos que temos hipóteses. Claro que não esperamos que isso aconteça em Lisboa, isso seria um pequeno milagre, mas o jogo começa 0-0 e vamos tentar ao máximo defender a nossa baliza e mostrar que também somos capazes de jogar futebol", referiu.

Portugal e Liechtenstein medem forças esta quinta-feira, em Alvalade, no arranque do apuramento para o próximo Europeu. Luxemburgo, Eslováquia, Islândia e Bósnia são os restantes membros do grupo.