Lesionado a poucas semanas do Mundial: o comentário de Fernando Santos sobre Pepe

Central ainda está fora das contas do FC Porto. Selecionador português diz que a situação é acompanhada "quase ao minuto".

Pepe encontra-se lesionado e afastado das contas de Sérgio Conceição no FC Porto. Um problema também para Fernando Santos, numa altura em que o Mundial do Catar está à porta: começa no próximo dia 20.

"Já tivemos dois casos, Diogo Jota e Pedro Neto, que fariam parte do lote de 55 [pré-convocados] e não estão. Temos outros casos a monitorizar quase ao minuto, como o do Pepe. Há dois já resolvidos, Danilo e Nuno Mendes", afirmou o selecionador português em entrevista à SportTV, que irá passar na íntegra na noite desta sexta-feira.

"Pepe é de grande importância na Seleção Nacional e estamos a seguir o caso com muita atenção. As informações são dadas pelo departamento clínico do FC Porto, porque são eles a avaliar a situação dia a dia. A análise é feia pelo FC Porto e depois reportada", disse ainda.

Pepe, experiente central de 39 anos, efetuou o último jogo do FC Porto no dia 4 de outubro, na receção ao Bayer Leverkusen (2-0), jogo da Liga dos Campeões.