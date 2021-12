Lendas de Portugal e Espanha vão defrontar-se em dezembro

Pavilhão João Rocha vai ser o palco do "duelo ibérico".

Lendas de Portugal e Espanha vão defrontar-se a 17 de dezembro no Pavilhão João Rocha, informa esta quarta-feira a Federação Portuguesa de Futebol.

O "duelo ibérico", organizado em colaboração com a Real Federação Espanhola de Futebol, assinala o centésimo aniversário do primeiro encontro de sempre da seleção portuguesa [aconteceu em Madrid, 21 de dezembro de 1921, frente à seleção espanhola].

A FPF informa ainda que o evento "contará também com grandes momentos de entretenimento para todas as idades".

"O espetáculo será garantido por verdadeiros craques intemporais como Luís Figo, Rui Costa, Deco, Maniche ou Vítor Baía do lado português, enquanto David Villa, Mendieta, Morientes, Luís Garcia ou Marchena protagonizarão certamente momentos entusiasmantes com a camisola da "Roja". A constituição dos plantéis será atualizada regularmente através dos canais oficiais de comunicação da FPF e da RFEF", lê-se no site do organismo.

Os bilhetes já estão à venda na bilheteira online do site da FPF. "Para entrar no recinto do encontro será necessária a apresentação de teste negativo à covid-19 e certificado digital", acrescenta. O jogo, agendado para as 19h15, terá transmissão no Canal 11.