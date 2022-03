Lateral do Arouca e central do Estoril chamados aos sub-21 de Portugal

Tiago Araújo e Bernardo Vital substituem Vitinha e Nuno Tavares nos sub-21 de Portugal.

A Federação Portuguesa de Futebol anunciou esta segunda-feira que Tiago Araújo, lateral do Arouca, e Bernardo Vital, defesa-central do Estoril, foram chamados por Rui Jorge para a concentração da seleção de sub-21. Os dois jogadores rendem Nuno Tavares, do Arsenal, que falha a concetração devido a uma lesão, e Vitinha, que subiu à equipa A em troca com o lesionado Rúben Neves.

A seleção portuguesa concentrou-se esta segunda-feira, em Lagos, e faz o primeiro treino esta tarde.

Portugal vai medir forças com a Islândia, em Portimão, na sexta-feira e com a Grécia, em Tripoli, a 29. Ambos contam para a fase de apuramento para o Europeu'2023.

Eis os convocados:

Guarda-redes: Celton Biai (V. Guimarães), Gonçalo Tabuaço (Estrela da Amadora) e Samuel Soares (Benfica);

Defesas: Alexandre Penetra (Famalicão), Eduardo Quaresma (Tondela), Bernardo Vital (Estoril), João Mário (FC Porto), Tiago Djaló (Lille) e Tomás Tavares (Basileia), Tiago Araújo (Arouca).

Médios: Afonso Sousa (Belenenses), André Almeida (V. Guimarães), Fábio Vieira (FC Porto), Fábio Carvalho (Fulham), José Carlos (Varzim), Paulo Bernardo (Benfica), Tiago Dantas (Tondela);

Avançados: Fábio Silva (Wolverhampton), Francisco Conceição (FC Porto), Gonçalo Ramos (Benfica), Gonçalo Borges (FC Porto), Henrique Araújo (Benfica) e Vítor Oliveira (Braga).