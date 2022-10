Klopp sobre Jota: "São más notícias para ele, para nós e para Portugal"

Treinador do Liverpool confirma que o avançado falha o Mundial.

Jurgen Klopp, treinador do Liverpool, falou esta terça-feira aos jornalistas, na antevisão ao jogo com o West Ham, da ronda 12 da Premier League, e confirmou que Jurgen Klopp vai falhar o Mundial do Catar.

"Não são boas notícias. Sim, vai falhar o Mundial, tem uma lesão muscular grave, temos de o recuperar e recomeçar todo o processo. É o primeiro diagnóstico, que foi claro. São más notícias para ele, para nós e para Portugal", afirmou o técnico alemão.

Jota, recorde-se, saiu lesionado do encontro de domingo passado com o Manchester City, que os reds venceram com um golo de Salah.

O Mundial do Catar tem início no dia 20 de novembro e termina a 18 de dezembro. Portugal defronta Uruguai, Gana e Coreia do Sul na fase de grupos.