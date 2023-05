Jota, avançado do Celtic, impressionou Martínez e não foi apenas pelo golo

Técnico espanhol foi à Escócia observar o avançado do Celtic e a amostra não podia ter sido melhor: golo decisivo e grande exibição.

Roberto Martínez continua ativo na recolha de todas as informações sobre jogadores que, potencialmente, possam servir os interesses da Seleção Nacional e no fim de semana esteve na Escócia a assistir ao Old Firm, o histórico clássico que opõe os dois grandes rivais de Glasgow: Celtic e Rangers.

Em Hampden Park, jogava-se a meia-final da taça local e a equipa da casa apresentava de início um jogador que faz parte da lista de 200 jogadores que têm merecido a atenção do técnico espanhol desde que assumiu o comando de Portugal. Formado no Benfica, Jota tem estado num plano de grande evidência ao serviço da sua equipa, tendo já superado o registo da época passada, com 14 golos e 11 assistências em 38 jogos. E este dérbi foi ainda mais especial para o avançado, de 24 anos, pois foi dele o único golo da partida e que colocou o Celtic na final, um golpe de cabeça aos 42 minutos que levou as bancadas ao delírio.

Roberto Martínez gostou do que viu, não apenas pelo golo de Jota mas por um conjunto de jogadas protagonizadas pelo futebolista português, que seguramente o colocam num patamar interessante para poder aspirar a uma chamada à Seleção principal, embora a concorrência na linha ofensiva seja fortíssima.

No final da partida, Jota foi entrevistado e manifestou desconhecimento sobre a presença de Martínez no estádio. "Não sabia que esteve aqui. Que aproveite o tempo espetacular de Glasgow, que é muito diferente de Portugal", brincou o avançado, enquanto o seu companheiro Callum Mc Gregor lhe tecia grandes elogios. "É jogador de topo. Voltou a ser decisivo num grande jogo e acho que o selecionador português viu a qualidade que tem", referiu. Se será chamado ou não à Seleção só Martínez saberá, mas é seguro que marcou pontos.