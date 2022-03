Jota e a possível saída de Fernando Santos: "Não será bom para ninguém"

Declarações do jogador do Liverpool, em conferência de imprensa, na Cidade do Futebol

Sentimento dos jogadores: "Sente-se com responsabilidade, obviamente. Não é a situação ideal, mas é a situação em que estamos. Há que ter a noção que estamos a joga por Portugal. Não há que dramatizar e temos condições para estar no próximo Mundial."

Possível despedimento de Fernando Santos como consequência: "Tentamos não pensar nisso. O nosso foco é chegar ao Mundial. Não será bom para ninguém. Vamos a todo custo tentar evitar que isso aconteça."

Segredo para marcar à Turquia: "Os aspetos táticos ainda vamos abordar com mais algum foco. No final, trata-se sempre da eficácia, tentar aproveitar as oportunidades, não só eu, mas quem jogar. E é importante não conceder muitas chances ao adversário."

As valências de Portugal: "Temos todas as valências. Talento sabemos que a seleção tem. Se aliarmos isso a um bom espírito de equipa, temos todas as condições para vencer."