José Sá e Pedro Neto saíram lesionados e estão em dúvida para as Seleções

Dupla vai ser avaliada amanhã.

O guarda-redes José Sá e o avançado Pedro Neto, ambos do Wolverhampton, foram substituídos, por lesão, durante a partida frente ao Liverpool (derrota por 3-1), que encerrou a temporada da Premier League.

O guardião passou a estar em dúvida para os compromissos de junho da SeleçãoAA, acontecendo o mesmo com o atacante dos Wolves, mas no que diz respeito às partidas do combinado Sub-21.

A avaliação clínica de ambos, que decorrerá na segunda-feira, determinará se Fernando Santos e Rui Jorge serão ou não obrigados a chamar substitutos.

Recorde-se que Pedro Neto, que até marcou o golo da equipa de Bruno Lage na partida em Anfield, esteve meses sem competir, por lesão, na presente temporada.