José Peseiro defende titularidade de Ronaldo: "É o nosso melhor 9"

Treinador português acredita que Ronaldo "ainda tem golos para dar à nossa seleção".

José Peseiro, treinador português, defendeu esta terça-feira a titularidade de Cristiano Ronaldo no embate dos oitavos de final do Mundial, diante da Suíça, agendado para as 19h00.

"Não joga na seleção por favor, é o nosso melhor 9, pode não produzir o mesmo que produzia, mas acho que ainda tem golos para dar à nossa seleção", começou por afirmar em declarações à Antena 1.

"Acho que há momentos em que ele baixa do espaço dele, não sei se é para ter algum conforto, tocar uma vez ou duas na bola, acho que faz falta lá dentro, não só porque fixa gente e pode abrir espaços para os outros", concluiu o técnico.

