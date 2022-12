"José Mourinho fazia todo o sentido na Seleção", diz Maniche

Maniche elogiou Pepe e Cristiano Ronaldo e defendeu que José Mourinho é uma escolha sensata para suceder a Fernando Santos no comando técnico da Seleção Nacional.

Maniche, antigo internacional português, elogiou esta segunda-feira Pepe e Cristiano Ronaldo, destacando o facto de nenhum deles ter anunciado a despedida à Seleção Nacional após a eliminação do Mundial'2022, diante de Marrocos (0-1), nos quartos de final.

"Tenho um respeito tremendo pelo Cristiano e respeito o trabalho de Fernando Santos. São dois jogadores que se cuidam e preparam, a ideia não é um posto mas é a qualidade de jogo que incorporam. Acho que não recusar a seleção é de tirar o chapéu a Cristiano e a Pepe", declarou à rádio Renascença.

O antigo médio falou ainda sobre a possível saída de Fernando Santos do comando técnico de Portugal, defendendo que José Mourinho, atualmente na Roma, seria uma opção sensata para a sucessão.

"Futebol é o momento e o momento é complicado para Fernando Gomes [presidente da FPF]. Tem de haver uma conversa franca com ambos. Fernando Santos tem dois anos de contrato e Fernando Gomes tem mais dois anos de mandato. José Mourinho fazia todo o sentido por tudo aquilo que já conquistou, pelos clubes por onde passou, está preparadíssimo para as dificuldades. O balanço [do Mundial'2022] não pode ser positivo, elevaram a fasquia muito alta", considerou.