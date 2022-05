José Lima: "Vamos agora limpar as cabeças, melhorar o astral da equipa"

Portugal vai agora defrontar a Espanha nos quartos de final do Europeu de Sub-17

Portugal perdeu esta segunda-feira com a Dinamarca, 3-1, na última jornada da fase de grupos do Europeu de sub-17.

Apesar da derrota, a seleção portuguesa conseguiu o apuramento para os quartos de final, mas no segundo lugar do grupo D, pelo que irá defrontar a Espanha na próxima fase.

No final do jogo, em declarações à comunicação da FPF, o selecionador José Lima abordou o jogo. "Já tínhamos jogado com a Dinamarca e já sabíamos que são uma equipa muito difícil. Não conseguimos contrariar a sua zona ofensiva, pegar no jogo, jogámos muito no nosso meio-campo e claro que isso foi favorável à equipa dinamarquesa", disse.

"Ainda assim fomos a ganhar para o intervalo, por 1-0. Não passámos a ser os piores agora, tal como antes não éramos os melhores. Continuamos a ser uma equipa equilibrada e forte, mas temos que dar os parabéns à Dinamarca e à forma como eles encararam o jogo. Foram melhores", acrescentou.

Portugal vai agora defrontar a Espanha nos quartos de final. "Nunca sabemos se é mais forte ou não [a Espanha em relação à Sérvia]. À partida será sempre mais forte porque é um candidato ao título, no entanto hoje ambas as equipas empataram. Vai ser um jogo muito difícil, já os defrontámos, vamos agora limpar as cabeças, melhorar o astral da equipa e preparar o melhor possível esse jogo. Dando o nosso máximo, poderemos atingir esse objetivo, sabendo de antemão que será muito difícil."