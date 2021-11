José Lima: "Temos poucos jogos internacionais no período recente"

Declarações do selecionador José Lima após a vitória da seleção portuguesa de futebol de sub-17 frente ao Cazaquistão (5-0), em jogo do Grupo 11 da primeira fase de apuramento para o Europeu de 2022, disputado no Estádio Algarve:

Sobre o jogo: "Iniciámos bem o jogo, porque ao primeiro minuto já estávamos a ganhar 1-0. Num jogo que calculávamos que seria difícil, porque provavelmente a equipa adversária iria jogar com as linhas muito recuadas - foi isso que aconteceu -, conseguimos fazer um golo cedo. Depois foi difícil. Tivemos pouco espaço para explorar, porque eles baixaram sempre muito. Fomos pacientes e fomos chegando aos golos naturalmente.

Poucos jogos: "Temos poucos jogos internacionais no período recente. No entanto, a entrega e tudo aquilo que nós fizemos durante o processo de treino motivou e deu confiança aos jogadores, o que se demonstrou hoje. Vamos pensar no próximo jogo. O País de Gales ganhou [3-1 à Ucrânia], vai ser um jogo difícil. É uma seleção com bons argumentos, a nível defensivo e ofensivo. Vai ser um bom jogo.

Próximo jogo: "Esperamos ganhar, mas vamos ter de trabalhar muito. Para conseguirmos chegar à ronda de elite, temos de fazer tudo ao nosso alcance para ganhar este jogo."