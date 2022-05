José Lima: "Meias-finais do Euro? A forma como ganhámos foi esclarecedora..."

Declarações do selecionador nacional sub-17 em reação ao apuramento para as "meias" do Europeu'2022 da categoria, após eliminar, nos "quartos", a congénere da Espanha, por 2-1.

O jogo: "Estrategicamente estivemos muito bem. Os jogadores acreditaram sempre. Neste caso era um jogo [em] que, quem perdesse, ficava afastado da prova. Nós interpretámos muito bem o jogo, os jogadores tiveram atitude fantástica. A forma como ganhámos foi esclarecedora, fizemos uma primeira parte muito boa, fizemos uma segunda parte ainda melhor."

Meias-finais: "Agora, todas as seleções que estão [em prova] têm o objetivo de serem campeãs da Europa. O nosso grande objetivo, para já, é [ganhar] o jogo com a França, sabendo que é uma equipa muito difícil, como foi a Espanha. Vê-se até pelo comportamento dos jogadores. Quando acabou o jogo, acreditavam que poderiam também fazer mais, mas hoje fomos superiores. (...) Vamos dar o nosso máximo para vencermos e estarmos na final."