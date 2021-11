José Lima e a derrota com a Ucrânia: "Não podemos cometer alguns dos erros que cometemos"

Declarações de José Lima, selecionador de Portugal, após a derrota da seleção sub-17 com a Ucrânia (3-2), em jogo do Grupo 11 do primeiro torneio de apuramento para o Europeu de 2022, realizado no Estádio Algarve.

Análise da derrota: "O nosso objetivo era ganhar este jogo e atingir os nove pontos, para ficarmos no pote 1 [no sorteio da ronda de elite]. Não conseguimos. Para a Ucrânia, também era um jogo importantíssimo, porque ganhando ficariam apurados. Encararam o jogo de uma forma de "tudo ou nada". Eles jogaram muito no jogo direto e nós tivemos dificuldade em ganhar a primeira bola, enquanto eles ganhavam muitas vezes a primeira e a segunda bola. Isso fez a diferença no jogo todo."

Ucrânia: "O adversário tem a sua estratégia, como nós temos as nossas estratégias. Sabíamos que eles utilizavam o jogo mais longo, mas temos sempre alguma dificuldade contra este tipo de seleções. Não serve de desculpa, marcaram três golos e nós dois, temos de dar os parabéns e seguir o nosso trajeto."

Sorteio: "Na ronda de elite, qualquer seleção tem as suas pretensões ao apuramento para a fase final. Queríamos ir mais fortalecidos, claramente. Não vamos negar que este resultado era importante. Vamos encarar o sorteio, ver quem são os nossos adversários e depois fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para sermos apurados, sabendo que vai ser difícil. Mesmo se tivéssemos ganhado e ficássemos no pote 1, provavelmente os adversários com quem iríamos calhar seriam difíceis. Está tudo em aberto. Não podemos cometer alguns dos erros que cometemos, que depois pagamos caro".