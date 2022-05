José Lima avisa após nova goleada no Europeu de sub-18: "Ainda não estamos apurados"

Declarações do selecionador de sub-17, José Lima, após o Portugal-Suécia (4-2) na segunda jornada da fase de grupos do Europeu que decorre em Israel

Sobre o jogo: "A Suécia, normalmente, quando se encontra a ganhar é uma seleção muito difícil, porque fecha num bloco de cinco, com uma linha à frente de quatro. Sofremos um golo numa situação em que achámos que a bola estava fora e o golo que sofremos na parte final é um golo sofrido de forma um bocadinho infantil. A equipa teve uma boa reação, as várias contrariedades que tiveram, conseguimos fazer os golos e acho que é uma vitória inteiramente justa."

O próximo jogo e o objetivo: "É bom termos dois jogos e duas vitórias, mas ainda não estamos apurados. Vamos claramente jogar o encontro com a Dinamarca, ganhar e se não der para ganhar, vamos procurar o empate, que também serve os nossos objetivos"

Ganhar: "No entanto, o nosso objetivo é ganhar qualquer jogo, sabendo que ainda não estamos apurados, vamos encarar isto com a máxima seriedade. Contudo, se já estivéssemos apurados, encararíamos este jogo com a máxima seriedade na mesma, porque nós estamos a representar a seleção portuguesa e representar esta seleção obriga a que nos entreguemos ao máximo em cada jogo."