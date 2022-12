A provocação de um jornal argentino após declarações de Pepe: "Não chores por mim, Portugal"

"Portugal perdeu 1-0, CR7 saiu sozinho, em lágrimas, e Pepe meteu-se com os argentinos e com Messi. Vamos!", lê-se na manchete do jornal argentino, junto a uma provocação: "Não chores por mim, Portugal".

Portugal perdeu por 1-0 com Marrocos e foi eliminado do Mundial'2022. No final da partida, Pepe, mas também Bruno Fernandes, criticou a atuação do árbitro argentino Facundo Tello, dizendo que é estranho ter sido um juiz daquela nacionalidade a apitar o encontro de Portugal e acrescentando que aposta que será a equipa albiceleste a vencer o torneio.

Pois bem, o jornal argentino Olé fez manchete com a derrota da Seleção portuguesa e fez uma provocação às declarações do defesa-central. "Não chores por mim, Portugal", lia-se em letras garrafais. "Portugal perdeu 1-0, CR7 saiu sozinho, em lágrimas, e Pepe meteu-se com os argentinos e com Messi. Vamos!", escreveram ainda naquela publicação.