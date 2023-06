Jorge Meireles: "Favoritismo? Até agora só ganhámos o direito de estar aqui"

Jorge Meireles diz que Portugal tem de ter "pé bem assentes na terra" no Europeu de sub-19.

O avançado Jorge Meireles afirmou esta sexta-feira que a seleção portuguesa de sub-19 tem de ter os "pé bem assentes na terra" no Europeu da categoria, que vai decorrer em Malta, e afastou o favoritismo luso.

"Sabemos as dificuldades que nos esperam e a importância de começar bem um torneio tão curto. Falar de favoritismo não interessa nada se, no campo, não demonstrarmos que somos superiores à Polónia. A este nível temos de viver jogo a jogo com os pés bem assentes na terra. Até agora só ganhámos o direito de estar aqui. Falta tudo o resto", afirmou Meireles, em declarações divulgadas no site oficial da Federação Portuguesa de Futebol.

Portugal voltou hoje a treinar no relvado sintético de Melita, numa sessão em que o selecionador Joaquim Milheiro voltou a contar com todos os 20 jogadores convocados.

O Euro sub-19 vai ser disputado em Malta, entre segunda-feira e 16 de julho, e Portugal integra o Grupo A da competição, no qual vai defrontar as seleções da Polónia (na segunda-feira), da Itália (na quinta-feira) e de Malta (9 de julho), com os dois primeiros classificados do grupo a garantirem o apuramento para as meias-finais da prova.