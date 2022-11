Jorge Andrade recorda Mundial de 2002: "O jogo com a Coreia do Sul foi fatídico"

Antigo central conta que António Oliveira, o então selecionador tinha uma grande proximidade com os jogadores e que foi "injusto não ter ido o Litos", do Boavista, ao Campeonato do Mundo da Coreia do Sul e Japão.

"A nossa Seleção juntava a Geração de Ouro com uma mistura de outros jogadores mais jovens. Foi a última competição para jogadores como Paulo Sousa, Abel Xavier e companhia, enquanto o Rui Costa, o Fernando Couto, o Figo e o Rui Jorge ainda tiveram oportunidade de jogar o Euro"2004. Toda a gente sabia que era uma oportunidade de ouro para Portugal fazer um bom Campeonato do Mundo, a expectativa era grande. Vínhamos do Euro"2000, em que chegámos às meias-finais e fomos derrotados pela França de uma forma um pouco estranha. Chegámos a Macau para um estágio um pouco conturbado. Devido a um caso positivo [doping], o Kenedy saiu do estágio e entrou o Hugo Viana. Havia muito calor, o que condicionou a nossa preparação. Estivemos muito tempo em Macau e quando chegámos à Coreia, não abordámos da melhor maneira o primeiro jogo [Estados Unidos, 3-2, a 5 de junho de 2002, em Suwon], eles tinham uma equipa superatlética e com muita velocidade. Aos 36 minutos já estávamos a perder por 3-0, o que modificou toda a nossa fase de grupos. Ao perder o primeiro jogo, tivemos de pedalar e encarar os jogos seguintes como se fossem a eliminar. Fizemos um grande jogo [4-0 à Polónia], mostrámos todo o nosso talento, e depois íamos com a expectativa de não cair outra vez em desgraça. E veio o fatídico jogo com a Coreia do Sul [0-1].

A expulsão do João Vieira Pinto

deitou tudo por água abaixo

A expulsão do João Vieira Pinto deitou tudo por água abaixo, o árbitro disse, no fim do jogo, que tinha sido agredido com um soco. O Beto também foi expulso, tudo correu mal, o nosso selecionador tentou mudar as coisas e a fazer as substituições possíveis (na altura eram só três). Entrei eu, o Abel Xavier e o Nuno Gomes, que ainda teve uma oportunidade de ouro e tivemos mais para empatar. As coisas não correram bem, mas senti-me um privilegiado por integrar uma geração de ouro. Estar num Mundial era só para os melhores e joguei com gente toda que ainda faz parte da história do futebol português, como Figo, Rui Costa, Sérgio Conceição, Paulo Bento, Vítor Baía, Jorge Costa... todos. O Litos, do Boavista, fez a qualificação e foi injusto não ter ido ao Mundial. E adorei o António Oliveira pela proximidade com os jogadores e o carinho que tinha connosco."

A EQUIPA DE 2002

TREINADOR: António Oliveira

Guarda-redes: Vítor Baía e Ricardo

Defesas: Abel Xavier, Frechaut, Jorge Costa, Caneira, Fernando Couto. Beto, Jorge Andrade e Nélson

Médios: Paulo Sousa, Luís Figo, Rui Costa, Hugo Viana, Pedro Barbosa, Paulo Bento e Petit

Avançados: Sérgio Conceição, João Vieira Pinto, Pauleta, Capucho e Nuno Gomes