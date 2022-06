Jogos do Mediterrâneo: Portugal eliminado nos sub-18

Dois golos de Koutsias, aos 76 e aos 78 minutos, decidiram a contenda e "apuraram" a Itália e a Turquia, com Portugal em terceiro, com os mesmos três pontos dos gregos e a um dos turcos

A seleção masculina de futebol sub-18 foi hoje eliminada na fase de grupos, ao perder com a Grécia por 2-0, na terceira e última jornada, acabando em terceiro no grupo B com três pontos.

Dois golos de Koutsias, aos 76 e aos 78 minutos, decidiram a contenda e "apuraram" a Itália e a Turquia, com Portugal em terceiro, com os mesmos três pontos dos gregos e a um dos turcos.

O selecionador, José Milheiro, queixou-se das "péssimas condições do relvado" do Estádio Ahmed Zabana, além das "muitas adversidades" que a equipa encontrou.

"Temos muita confiança na competência desta geração e certamente teremos uma boa resposta nos próximos desafios desportivos", acrescentou.

Ao todo, são já oito as medalhas portuguesas em Oran'2022, cinco só no dia de hoje, com o ouro do ciclista Rafael Reis no ciclismo, a prata de Jieni Shao e o bronze de João Geraldo, ambos no ténis de mesa, a prata de Lorène Bazolo nos 100 metros e o bronze no triplo salto de Tiago Pereira.

Jieni Shao já tinha vencido o bronze ao lado de Inês Matos e Matilde Pinto no torneio por equipas, como Geraldo ganhou prata com João Monteiro e Diogo Chen, e a ginasta Filipa Martins foi terceira na final das barras paralelas assimétricas.

Os Jogos do Mediterrâneo Oran'2022 arrancaram no sábado e decorrem até 06 de julho, com mais de três mil atletas de 26 países diferentes, incluindo 159 portugueses em 20 disciplinas.