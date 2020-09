Jogos de Portugal com Espanha e Suécia terão público nas bancadas

Informação dada pela Federação Portuguesa de Futebol esta terça-feira.

A Federação Portuguesa de Futebol informou esta terça-feira que os encontros de Portugal com Espanha (particular) e Suécia (Liga das Nações), ambos em Alvalade, terão público nas bancadas.

"Na sequência de reuniões de trabalho havidas nas últimas semanas entre a Federação Portuguesa de Futebol, o Governo e a Direção Geral da Saúde, ficou decidido que o encontro diante da congénere espanhola contará com 5% da lotação do estádio com público, enquanto que a partida com a formação nórdica terá 10% dessa lotação", informa a FPF.

O organismo informa ainda que "no final destes dois jogos as equipas operacionais da FPF elaborarão um relatório detalhado que será analisado pela Autoridade de Saúde com vista a uma eventual autorização da presença de público nos jogos de futebol em Portugal Continental, que se reconhece de extrema importância social e económica".

O jogo entre Portugal e Espanha está agendado para 7 de outubro (19h45) e a receção à Suécia joga-se uma semana mais tarde (14), no mesmo horário.