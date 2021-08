Jogo entre Portugal e Irlanda no Algarve terá lotação esgotada

Seleção terá o apoio, no Estádio do Algarve, de mais de sete mil pessoas, a 1 de setembro, na receção à Irlanda

De volta à ação após o Europeu, a equipa portuguesa recebe, em 1 de setembro, a congénere irlandesa em ronda de qualificação para o Mundial'2022

O jogo entre Portugal e Irlanda, relativo à fase de apuramento para o Campeonato do Mundo, vai ter lotação esgotada, anunciou a Federação Portuguesa de Futebol (FPF), pelo que estarão 7865 pessoas nas bancadas do Estádio do Algarve, em 1 de setembro.

Pese o facto de o reduto algarvio, localizado em Loulé, ter uma capacidade máxima de cerca de 30 mil lugares, o número total de bilhetes colocados à venda foi definido pelas limitações impostas à presença de público devido à atual crise sanitária.

"O recinto algarvio que vai receber o encontro referente ao apuramento do Campeonato do Mundo tem lotação esgotada dentro das limitações, ou seja, serão 7865 os espetadores a vibrar com a equipa", pode ler-se no site da FPF.

Portugal, atual primeiro classificado do Grupo A de apuramento para o Mundial, com sete pontos, volta à ação, ante a Irlanda (zero pontos), após a disputa do Campeonato da Europa, terminado algo precocemente nos oitavos-de-final, frente à Bélgica.